В Кургане продававший данные абонентов сотрудник оператора связи получил условный срок

ТАСС, 27 июля. Сотрудника оператора связи в Кургане, продававшего данные абонентов ПАО "Мегафон", приговорили судом к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 27-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении 29 преступлений, связанных с распространением сведений, составляющих коммерческую тайну (ч. 3 ст. 183 УК РФ). Как установлено судом, в августе - сентябре 2019 года молодой человек, будучи трудоустроенным в салоне сотовой связи ПАО "Мегафон", путем переписки с неустановленным лицом передавал персональные сведения абонентов сотовой связи, в том числе анкетные и паспортные данные, сведения о месте проживания и абонентских номерах за денежное вознаграждение. Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

По данной статье ему грозило до 5 лет лишения свободы. Отмечается, что в суде подсудимый полностью признал свою вину.

В декабре ТАСС сообщал, что ФСБ задержала мужчину по подозрению в продаже персональных данных клиентов оператора из различных регионов РФ. По данным оперативников, неизвестные лица через интернет- мессенджер предложили ему продавать номера телефонов и паспортные данные клиентов, и мужчина согласился.