Врач скорой помощи в Крыму попал в реанимацию после нападения на него пациента с ножом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Врач Симферопольской станции скорой медицинской помощи попал в реанимацию после того, как на него напал с ножом пациент, к которому он приехал на вызов, сообщается в понедельник в официальном телеграм-канале Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

"В оперативно-диспетчерский отдел Симферопольской станции скорой медицинской помощи поступил вызов к 33-летнему мужчине. Повод к вызову - "неправильное и агрессивное поведение". Врачебная бригада скорой медицинской помощи выехала незамедлительно и прибыла к месту вызова своевременно. Когда работники бригады зашли в квартиру, пациент неожиданно и очень быстро нанес врачу ножевое ранение в область шеи", - говорится в сообщении.

Другие сотрудники бригады скорой помощи смогли зафиксировать пациента. Пострадавшего врача в состоянии средней степени тяжести доставили в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6.

"В настоящее время врач СМП находится в реанимационном отделении и его состояние стабильное", - отмечается в сообщении.

По данным полиции, напавший на врача гражданин ранее страдал психическим заболеванием. В настоящее время его поместили в специализированное лечебное учреждение, уточнили в МВД.

В учреждении добавили, что медицинские работники регулярно сталкиваются с агрессивным поведением и нападением пациентов, их родственников и других граждан. Несмотря на это, сотрудники скорой продолжают выполнять свой долг, отмечается в телеграм-канале.