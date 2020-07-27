На Кубани полицейские пресекли продажу наркотиков в особо крупном размере

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Лабинском районе Краснодарского края задержали супружескую пару, которая планировала продать более полутора килограммов наркотика (метилэфедрона). Возбудили дело по статье о незаконном сбыте наркотических веществ в особо крупном размере, сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

"Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Лабинскому району оперативным путем получили информацию о том, что супружеская пара, проживающая в райцентре, может быть причастна к незаконному сбыту запрещенных веществ на территории Краснодарского края. При проверке сведения подтвердились", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате осмотра съемного жилья 23-летнего местного жителя и его 33-летней супруги, а также в тайнике на одной из улиц Лабинска полицейские обнаружили и изъяли несколько свертков с N-метилэфедроном и мефедроном общей массой около полутора килограммов. Отмечается, что задержанные планировали сбыть наркотики при помощи закладок на территории Краснодарского края.

"Следственным отделом ОМВД России по Лабинскому району в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и статьей 228.1 Уголовного кодекса РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы" , - добавили в пресс-службе, отметив, что на период предварительного следствия мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, его супруге - в виде домашнего ареста.