В Челябинске возбудили дело о сговоре при поставке конструкторов для детских центров

ТАСС, 27 июля. Управление Федеральной Антимонопольной Службы (УФАС) Челябинской области возбудило дело о сговоре при поставке робототехнических конструкторов для детских центров. Дело возбудили в отношении трех участников торгов, сообщили в пресс-службе УФАС по региону в понедельник.

"Челябинское УФАС России возбудило дело по сговору на торгах по поставке робототехнических конструкторов. Дело возбуждено в отношении ООО "Фгос-Резерв", ООО "Дополнительное образование" и индивидуального предпринимателя, участвовавших в закупках на поставку робототехнических конструкторов, учебно-производственного оборудования для нужд домов детского творчества и центров дополнительного образования детей", - говорится в сообщении.

Торги провели в период с 1 января 2018 года по март 2020 года, максимальная цена контрактов данных аукционов составила 65,6 млн рублей. По предварительной информации, заявки подавались с одного IP-адреса и действовали в интересах друг друга.

Снижение цены контракта в таких торгах было незначительным, а компания "Фгос-Резерв" и индивидуальный предприниматель заключение контракта уступали компании "Дополнительное образование". "В результате компания заключала контракт по цене, максимально приближенной к начальной цене контракта. По мнению антимонопольного органа, поведение участников объясняется заранее спланированной моделью группового поведения. Такие действия хозяйствующих субъектов, которые должны являться конкурентами, возможны только при достигнутых договоренностях", - уточняется в сообщении.