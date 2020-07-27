Устроивший ДТП в Ижевске водитель автобуса угнал его с территории автопарка

ИЖЕВСК, 27 июля. /ТАСС/. Пьяный водитель пассажирского автобуса, который в понедельник столкнулся в Ижевске с автомобилем "Мерседес", а затем врезался в бетонный забор, угнал автобус с территории парка перевозчика, сообщили ТАСС в пресс-службе Ижевского производственного объединения пассажирского автотранспорта (ИПОПАТ).

В понедельник водитель пассажирского автобуса ИПОПАТ на улице Буммашевской в Ижевске столкнулся с автомобилем "Мерседес", а затем врезался в бетонный забор. В ГИБДД сообщили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, пассажиров в салоне не было.

"Водитель автобуса, который 27 июля в нетрезвом состоянии совершил ДТП при выезде на улицу Буммашевская, выехал за территорию автопарка самовольно. В этот день данный сотрудник не был запланирован для работы, находился на выходном. Несмотря на это он проник на территорию парка по служебному удостоверению, сел в автобус, на котором в этот день работал другой водитель, и покинул территорию парка", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас проводится проверка действий сотрудников охранной службы, допустившей угон автобуса.

"Все линейные сотрудники ИПОПАТ проходят предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль, поэтому случаи допуска к обслуживанию пассажиров водителей или кондукторов в нетрезвом состоянии исключены", - отметили в компании.

По данным сайта перевозчика, компания обслуживает в Удмуртии более 90 маршрутов: городских, пригородных и междугородных.