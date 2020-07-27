МЧС тушит пожар в московском женском СИЗО-6 при помощи "Кобры"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Пожарные применили для тушения пожара в московском женском СИЗО-6 в Печатниках комплекс "Кобра". Об этом ТАСС сообщили в штабе пожаротушения.

"Сложность тушения пожара заключается в том, что внутри данного корпуса СИЗО небольшой двор, куда тяжело поставить технику, принято решение использовать комплекс "Кобра", - сказал собеседник агентства.

"Кобра", не вскрывая двери, делает отверстие, через которое подается высокодисперсная вода, образующая облако внутри горящего помещения. Как передает корреспондент ТАСС, снаружи от гидрантов за пределами СИЗО проложены две линии для подачи воды.

Пожарные работают в условиях сильного задымления, представители местной управы обеспечивают их питьевой водой.

Начальник столичного главка МЧС России Сергей Желтов сообщил, что площадь пожара в СИЗО-6 в Печатниках выросла с 30 до 50 кв. м.

"Площадь пожара составляет всего лишь 50 кв. м", - сказал Желтов, добавив, что жертв и пострадавших нет.

По его словам, пожар произошел в подвальном складе, где хранятся постельные принадлежности.

Ожидается, что в ближайшее время пожар будет ликвидирован, добавил Желтов.

Информация о пожаре в СИЗО на Шоссейной улице, 92 поступила в 16:17 мск. В 17:45 возгорание было локализовано. В здании изолятора три корпуса. Из горящего здания эвакуированы 850 человек, они размещены в соседних корпусах.

В новость были внесены изменения (19:55 мск) — добавлены подробности по тексту.