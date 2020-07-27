Следствие требует арестовать пятерых участников массовой драки в Москве

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Следствие требует отправить под арест в СИЗО пять человек, которым вменяется участие в массовой драке на юге Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Никулинском суде Москвы, куда поступили соответствующие ходатайства.

"В суд поступили ходатайства о заключении под стражу в отношении Никояна С. М., Никояна А. А., Петросяна А. П., Петросяна Н. Ш. и Апреяна А. А., которые проходят по делу о хулиганстве в составе группы лиц", - сказали в суде.

Ранее в понедельник Кузьминский суд Москвы арестовал на два месяца гражданина Азербайджана Гиясова Джейхуна, которому предъявили обвинение в хулиганстве в составе группы лиц. В минувшую субботу по аналогичному делу были арестованы трое выходцев из Азербайджана.

В ночь на 24 июля в московском районе Марьино произошло несколько стычек между уроженцами Армении и Азербайджана, одна из них переросла в массовую драку. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и разбое. Задержаны были 25 человек. В течение дня 24 июля в разных районах Москвы произошло несколько новых стычек. Так, в Саларьево в Новой Москве группа азербайджанцев с деревянными палками и металлическими прутьями разгромила магазин стройматериалов, принадлежащий армянам, в результате пострадал один человек. В ходе другого происшествия неизвестные разбили стекла в зданиях кафе и автомойки, расположенных на западе Москвы, в результате чего один из посетителей был травмирован осколками стекла. По данным фактам возбуждены уголовные дела о хулиганстве, задержаны девять человек. Кроме того, семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили погром, еще несколько стычек произошло в других районах города.