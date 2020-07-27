СК возбудил дело после обнаружения машины с восьмью погибшими под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 27 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ПДД) после гибели восьми человек, тела которых обнаружили в автомобиле в оросительном канале в Волгоградской области. Об этом в понедельник журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Утром 27 июля в Волгоградской области в районе села Верхнепогромное обнаружили автомобиль с пятью трупами внутри и следами, характерными для ДТП. Позже стало известно, что количество погибших увеличилось до восьми.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек, обнаруженных в салоне автомобиля в оросительном канале Заволжской оросительной системы, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух и более лиц")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 июля автомобиль Renault Logan под управлением 28-летнего гражданина республики Таджикистан двигался по грунтовой дороге вдоль оросительного канала, расположенного недалеко от садоводческого общества "Степное-2" Среднеахтубинского района.

В СК подчеркнули, что в нарушение действующего законодательства в салоне машины находились семь пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних (10, 11 и 17 лет). На участке дороги, примерно в 600 метрах от федеральной трассы Р226, водитель не справился с управлением и совершил съезд в искусственный водоем. "В результате дорожно-транспортного происшествия все находившиеся в транспортном средстве лица скончались. Причиной их гибели, вероятнее всего, стала механическая асфиксия в результате утопления", - отметили в ведомстве.