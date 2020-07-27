Спасатели нашли тело погибшего под завалами водителя экскаватора в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 июля. /ТАСС/. Спасатели в Шамильском районе Дагестана нашли тело водителя экскаватора, погибшего под завалами в результате падения в реку при расчистке дорожного полотна. Об этом журналистам в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"В Шамильском районе при проведении поисково-спасательных работ дагестанскими спасателями найдено тело погибшего под завалами водителя экскаватора 1993 года рождения", - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Дагестану сообщал, что при проведении плановых дорожных взрывно-ремонтных работ на 73-м км автодороги Шамильский район - село Тлярата при расчистке дорожного полотна в реку Аварское Койсу упал трактор вместе с трактористом. На место происшествия были направлены спасатели в составе четырех человек и одной единицы техники.