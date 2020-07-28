Более 14 тыс. жителей Геленджика остались без воды из-за аварии на трубопроводе

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Авария на магистральном трубопроводе произошла между селами Кабардинка и Марьина Роща в Краснодарском крае. Из-за инцидента полностью остановлено водоснабжение около 14,5 тыс. жителей города-курорта Геленджик, сообщается в Instagram Концессии водоснабжения Геленджик.

"Сегодня, 28.07.20, произошел порыв на магистральном трубопроводе диаметром 720 мм между селами Кабардинка и Марьина Роща. Водоснабжение со стороны Троицкого группового водопровода полностью остановлено. Без воды 14,5 тысяч абонентов", - говорится в сообщении. Уточняется, что ориентировочное время устранения - 10 часов, после чего еще около 12 часов водоснабжение будет выходить на плановые показатели. Будет организован подвоз воды.

По данным "Кубаньводкомплекса", Троицкий групповой водопровод был введен в строй в 1971 году, он обслуживает Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты побережья Черного моря. Власти Краснодарского края планируют к 2024 году полностью решить проблему водоснабжения курортных городов и районов благодаря реконструкции трех магистральных водопроводов: Троицкого, Ейского и Таманского. В 2020 году регион направит на эти цели порядка 1,4 млрд рублей.