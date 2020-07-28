В Дагестане в отношении подростка возбудили дело о контрабанде краснокнижных птиц

МАХАЧКАЛА, 28 июля. /ТАСС/. Следственные органы в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в незаконном обороте 16 птиц, занесенных в Красную книгу, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

"Дело по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу") возбуждено в отношении 17-летнего жителя Краснодарского края и других неустановленных лиц", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, в апреле подозреваемый по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь в городе Избербаше, незаконно приобрел у неустановленного лица краснокнижных птиц: 12 филинов, двух белоголовых сипов, орлана-белохвоста и орла-могильника. Их он незаконно содержал в Избербаше, а затем отправил в приют для диких животных, расположенный в Дербентском районе. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление других соучастников преступления", - добавил представитель следствия.