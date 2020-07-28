В Астраханской области от укуса клеща умер человек

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Летальный случай от крымской геморрагической лихорадки (КГЛ), вызванной укусом клеща, зафиксировали в Володарском районе Астраханской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Зарегистрировано два случая заболевания КГЛ на территориях: Камызякского и Володарского районов, один из которых летальный (Володарский район)", - говорится в сообщении управления. Как уточнили ТАСС в Роспотребнадзоре, в прошлый раз смерть от КГЛ была зафиксирована в Астраханской области в июне 2017 года.

По последним данным, в медицинские организации Астраханской области обратились 1 484 пострадавших от укусов клещей. Из них 387 случаев с присасыванием клеща - переносчика лихорадки, уточнили в управлении, и 608 детей, покусанных клещами.

Специалисты проводят обработку парков, скверов и прочих мест отдыха жителей, а также обрабатывают сельскохозяйственных животных, которые могут переносить клещей на себе. Сейчас к обработке территорий подключаются детские лагеря и оздоровительные учреждения, уточняется в сообщении.

В ведомстве отмечают, что на территории Астраханской области с апреля по сентябрь регистрируются две инфекции, которые передаются через укусы клещей, это крымская геморрагическая и астраханская риккетсиозная лихорадки. Вторая переносится на дворовых собаках, и с животного может попасть на человека.

"Территория Астраханской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ) в виду отсутствия переносчика", - добавили в Роспотребнадзоре.