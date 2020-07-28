В Новой Москве "заминирован" ТЦ Vnukovo Outlet Village

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Неизвестный оставил анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в ТЦ Vnukovo Outlet Village в Новой Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного о минировании торгового центра Vnukovo Outlet Village, расположенного по адресу: поселок Московский, деревня Лапшинка, владение 8, к. 1", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация проверяется.

Ранее во вторник сообщалось, что специалисты проверяют анонимные сообщения о "минировании" более 20 больниц и других административных зданий в Москве.