На Боровском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за ДТП

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на Боровском шоссе в Москве затруднено из-за ДТП. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, в результате столкновения произошел разлив топлива. Один человек пострадал.

"На 29-м километре Боровского шоссе возле дома номер 4, стр. 1, произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств. Движение автотранспорта перекрыто по двум полосам. Столкнулись два транспортных средства - поливочная машина КамАЗ и автомобиль Kia Sorento, где пострадал один человек, у него рваные раны на плече", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов, обстоятельства происшествия устанавливаются.