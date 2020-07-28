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Суд в Петербурге арестовал мужчину, жестоко убившего свою жену

Он взят под стражу на два месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца заключил под стражу жителя города, который в ночь на 27 июля убил и расчленил свою жену. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". <...> Срок - до 26 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

В ночь на 27 июля подозреваемый в ходе ссоры с женой нанес ей не менее пяти ударов топором по голове, после чего конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры. Обвиняемый полностью признал вину.

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