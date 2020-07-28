В Геленджике устранили аварию, оставившую без воды 15 тыс. человек

КРАСНОДАР, 28 июля. /ТАСС/. Специалисты "Концессии водоснабжения - Геленджик" и "Кубаньводкомплекс" устранили аварию на магистральном трубопроводе, из-за которой во вторник утром было приостановлено водоснабжение около 15 тыс. абонентов курортного города Геленджика, сообщается в Instagram "Концессии водоснабжения - Геленджик".

"Авария на сетях Троицкого группового водопровода, которая оставила без воды около 15 тыс. абонентов, устранена в кратчайшие сроки. В данный момент промывка и опрессовка завершены. Начинается заполнение резервуаров чистой воды", - говорится в сообщении.

Прорыв трубопровода произошел между селами Кабардинка и Марьина Роща. Водоснабжение со стороны Троицкого группового водопровода было полностью остановлено.

По данным "Кубаньводкомплекса", Троицкий групповой водопровод был введен в строй в 1971 году, он обслуживает Новороссийск, Геленджик и Крымск, а также населенные пункты побережья Черного моря. Власти Краснодарского края планируют к 2024 году полностью решить проблему водоснабжения курортных городов и районов благодаря реконструкции трех магистральных водопроводов: Троицкого, Ейского и Таманского. В 2020 году регион направит на эти цели порядка 1,4 млрд рублей.