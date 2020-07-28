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Несовершеннолетняя девушка и женщина устроили поножовщину на рынке в Москве

Они рассказали правоохранительным органам, что между ними произошел конфликт

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девушка и женщина ранили друг друга ножами в ходе конфликта, произошедшего на фермерском рынке на востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в медицинских кругах.

Инцидент произошел в понедельник. "В медицинское учреждение с фермерского рынка на Вешняковской улице были доставлены несовершеннолетняя девушка и женщина с различными колото-резанными ранами. Они пояснили представителям правоохранительных органов, что между ними произошел конфликт и они друг друга ранили", - сказал собеседник агентства.

По факту случившегося СК проводит проверку.

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