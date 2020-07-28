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До 50 выросло число "заминированных" в Москве зданий и учреждений

Часть зданий уже проверили и угроза не подтвердилась

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Число различных объектов и учреждений в Москве, об угрозе взрыва в которых сообщили во вторник неизвестные, выросло до 50. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время поступили анонимные сообщения о минировании порядка 50 зданий в Москве. Они проверяются специалистами", - сказал собеседник агентства. По его данным, часть зданий уже была проверена и угрозы не подтвердились.

Ранее во вторник поступили анонимные сообщения о "минировании" более 20 больниц и других административных зданий в Москве, ТЦ Vnukovo Outlet Village, "Савеловский" и ТРЦ "Город". Также сообщалось об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово и здании газеты "Комсомольская правда". В ходе проверки установлено, что информация оказалась ложной.

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