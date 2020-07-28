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Суд в Барнауле арестовал подозреваемого в причинении тяжкого вреда во время драки

В ночь на 27 июля произошла драка возле одного из развлекательных заведений города в районе Старого базара. В результате инцидента 40-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью

БАРНАУЛ, 28 июля. /ТАСС/. Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью во время драки в Барнауле в ночь на понедельник, после которой умер 40-летний мужчина, заключили под стражу по решению суда. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений Барнаула в районе Старого базара произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы, в ходе которой 40-летнему мужчине были причинены травмы, несовместимые с жизнью.

"Продолжается расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). По ходатайству следователя подозреваемый заключен под стражу. Устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение", - сообщает СК.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram сообщил о том, что жители региона сбрасывают ему большое количество ссылок на информацию о драке - людей потрясло убийство мужчины на улице на глазах у жены и прохожих. Глава региона подчеркнул, что преступление получило серьезный общественный резонанс и выразил соболезнования родным погибшего.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор Петрович
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