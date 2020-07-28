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В Черном море у берегов Болгарии пропал член экипажа индийского сухогруза

Обнаружить моряка пока не удалось

СОФИЯ, 28 июля. /ТАСС/. Член экипажа индийского сухогруза Jag Ajay исчез в водах Черного моря у берегов Болгарии. Как сообщает во вторник специализированный сайт Moreto.net, инцидент произошел минувшей ночью в 78 милях от мыса Калиакра, в районе северного побережья Болгарии, в последний раз моряка видели на борту судна около 22:00 в понедельник, а в 07:30 утра вторника его уже не обнаружили.

В спасательной операции принимал участие вертолет ВМС Болгарии, который в течение трех часов обследовал морскую акваторию в районе происшествия, однако никого обнаружить ему не удалось. Других подробностей не приводится.

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