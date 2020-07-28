СК сообщил, что столкновение двух электровозов в Петербурге привело к крупному ущербу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Столкновение и сход с рельсов двух грузовых электровозов на юге Санкт-Петербурга привело к крупному ущербу инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

"В результате происшествия причинен ущерб в крупном размере", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Управление на транспорте МВД России по СЗФО также инициировало проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. К проверке приступила и Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.

Авария не повлияла на график пассажирских поездов. Столкновение электровозов произошло на грузовой железнодорожной ветке, где не ходят пассажирские поезда, добавили в пресс-службе городского ГУ МЧС. На месте где произошел инцидент находится один восстановительный поезд, второй следует к месту.