В Москве задержали мужчину, ударившего ножом человека после ссоры в автобусе

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Два пассажира поругались в столичном автобусе, в результате один из них ранил ножом другого и был задержан. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, в полицию поступила информация о том, что на Севастопольском проспекте прямо на улице лежит раненый мужчина. "Как выяснили прибывшие на место полицейские, в рейсовом автобусе между двумя пассажирами возник словесный конфликт. Выйдя на остановке, они продолжили ругаться. В результате один из них нанес оппоненту удар в живот предметом, похожим на нож", - сказали в пресс-службе, добавив, что недалеко от места происшествия оперативники задержали подозреваемого - 64-летнего москвича.

В настоящее время пострадавший госпитализирован, он находится в коме. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.