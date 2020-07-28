Работавший на съемках фильма "Берегись автомобиля" каскадер Микулин попал в ДТП в Москве

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Каскадер Александр Микулин, обучавший навыкам экстремального вождения Иннокентия Смоктуновского на съемках фильма "Берегись автомобиля", попал в ДТП в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В районе Николиной Горы раритетный спорткар-кабриолет Микулина столкнулся с внедорожником Mercedes", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы ТАСС подтвердили факт происшествия, но подробности не сообщили. "В результате ДТП никто не пострадал", - сообщили в полиции.

Микулин родился в 1939 году, в советском кино он работал с 1962 года. Помимо "Берегись автомобиля", он исполнял роли и трюки в картинах "Ошибка резидента", "Тегеран-43", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Золотой теленок" и др.