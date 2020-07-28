Двое погибли и четверо пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Башкирии

УФА, 28 июля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще четыре пассажира пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Салаватском районе Башкории. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

Авария произошла около 18:45 (16:45 мск) на 14-м км автодороги Кропачево - Месягутово - Ачит.

"Столкнулись встречные [микроавтобус] Ford Transit и полуприцеп грузовика MAN. В результате аварии две пассажирки из автобуса скончались на месте происшествия, также пострадали еще четыре пассажира. Оба водителя не получили травм. В салоне автобуса находились 16 пассажиров", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства ДТП и личности пострадавших.