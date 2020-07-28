В Татарстане суд заочно арестовал фигурантов дела фонда Gafarov and Partners

КАЗАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Двух жителей Татарстана заочно заключили под стражу по решению Набережночелнинского городского суда в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении руководителей фонда Gafarov and Partners. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Следственная часть УМВД по Набережным Челнам расследует уголовное дело в отношении руководителей фонда, его возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой"). По уголовному делу потерпевшими признаны более 50 человек, им причинен ущерб на сумму более 20 млн рублей, уточнили в надзорном ведомстве.

"Сегодня Набережночелнинским городским судом в отношении обвиняемых местных жителей 24 и 32 лет, которые, по имеющимся сведениям, пребывают за пределами страны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, срок содержания лиц под стражей начнет исчисляться с момента их экстрадиции на территорию РФ, либо с момента фактического задержания на территории России. 27 июля мужчины, находившиеся с мая этого года в федеральном розыске, получили статус обвиняемых по уголовному делу. В тот же день орган предварительного расследования объявил их в международный розыск.