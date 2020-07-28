В Москве за два дня "заминировали" более 1,5 тыс. объектов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Злоумышленники "заминировали" более 1,5 тыс. объектов в Москве за два дня, в целях безопасности были эвакуированы порядка 10 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В течение понедельника и вторника от неизвестных поступают сообщения об угрозе взрыва объектов здравоохранения, торговых центров, аэропортов, всех станций столичного метро и других административных зданий. Всего за два дня заминировано более 1,5 тыс. объектов, эвакуировано в целях безопасности порядка 10 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на время проверки столичное метро и аэропорты не прекращали работу, эвакуация персонала и пассажиров не проводилась. "Установлено, что во всех случаях информация о минировании ложная, взрывные устройства и взрывоопасные вещества обнаружены не были", - добавил собеседник.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".