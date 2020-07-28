Под Владимиром загорелось здание бывшего кинотеатра

ТАСС, 28 июля. Площадь пожара в заброшенном здании бывшего кинотеатра в городе Вязники Владимирской области выросла с 900 до 1 200 кв. м. Об этом сообщила ТАСС во вторник представитель пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области.

"Площадь 1 200 [квадратных метров]. По всей площади горит. Угрозы распространения нет", - сообщила представитель пресс-службы ведомства.

По ее данным, информация о пожаре в заброшенном здании бывшего кинотеатра в Вязниках поступила дежурному ГУ МЧС по Владимирской области во вторник в 21:49 мск, ранее сообщалось о площади пожара в 900 кв. м.

Также собеседница сообщила, что в результате ЧП пострадавших нет, на месте пожара работают пожарные расчеты. "Произошло обрушение чердачного перекрытия. К ликвидации пожара привлекается 10 единиц техники, 31 человек", - добавила представитель пресс-службы ГУ МЧС по региону.

В ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения. "В 00:25 (мск) ликвидация открытого горения", - сообщила представитель пресс-службы ведомства.

В новость внесены изменения (23:59 мск) - добавлены подробности, (01:00 мск) - информация о ликвидации открытого горения