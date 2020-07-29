Племянника премьера Сингапура приговорили к штрафу за критику судебной системы страны

СИНГАПУР, 29 июля. /ТАСС/. Суд Сингапура приговорил в среду племянника премьер-министра страны Ли Шэну к штрафу в размере 15 тыс. сингапурских долларов ($10,8 тыс.) за размещенный в Facebook пост, оскорбляющий судебную систему республики. Об этом сообщает газета The Straits Times.

"Если Ли Шэну не заплатит штраф, он должен будет провести под стражей одну неделю", - указывает в решении суда. Сам обвиняемый на процессе отсутствовал, уточняет издание.

Судья Каннан Рамэш отметил, что "размещенный пост представляет собой реальный риск подрыва доверия общественности к системе правосудия". Он также отверг доводы подсудимого, что "пост был закрытым, предназначенным только для друзей в Facebook".

В июле 2017 года сын младшего брата премьера Ли Сянь Луна написал в публикации в соцсети, что "правительство Сингапура очень спорно, а система правосудия подвижна".