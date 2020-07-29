Источник: ремонт болгаро-греческого газопровода завершается

СОФИЯ, 29 июля. /ТАСС/. Компания "Булгартрансгаз" завершает восстановление болгаро-греческого газопровода и намерена в среду восстановить транспортировку газа в Грецию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в компании.

"Замена поврежденного участка трубы проведена, в настоящее время специалисты компании тестируют качество сварных швов и продувают газопровод, после чего начнется его заполнение газом. Процесс займет несколько часов и, вероятно, завершится к вечеру", - сообщил представитель компании.

Авария на болгаро-греческом газопроводе в районе населенного пункта Кулата произошла утром в понедельник. Местные жители услышали громкий хлопок, а на компрессорной станции было отмечено резкое падение давления в газопроводе. Пострадавших нет, открытого горения не было. Как сообщило Министерство энергетики Болгарии, повреждено примерно 200 метров газопровода, этот участок изолирован. Исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов сообщил, что вероятной причиной аварии стал износ трубы, так как газопровод был построен около 30 лет назад.

Энергетическое обеспечение Греции не пострадало из-за аварии на газопроводе из Болгарии, снабжение страны природным газом достаточное. Об этом говорится в заявлении Министерства охраны окружающей среды и энергетики Греции, которое привел портал In.gr ранее во вторник.