На Урале школьники сняли на видео групповое избиение сверстницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. В Красноуральске подростки избили школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, и сняли это на видео. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Учащуюся шестого класса Анну избивали два мальчика и две девочки, учащиеся четвертых-седьмых классов. [Одна] девушка узнала, что якобы Анна в соцсетях грубо выразилась в ее адрес, и предложила своим приятелям ее за это наказать", - рассказал Горелых, отметив, что избиение снимали на видео еще две девочки, одна из которых выложила ролик в интернет.

По словам представителя МВД, пострадавшая серьезных травм не получила, госпитализация ей не потребовалась. Всех школьников, участвовавших в избиении, пригласили вместе с родителями в полицию для профилактической беседы. На взрослых составили административные протоколы за ненадлежащее воспитание, а детей поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.

"В настоящее время сотрудники ОВД Красноуральска планируют направить документы в суд о направлении четырех подростков в качестве наказания в спецучреждение закрытого типа", - добавил Горелых.