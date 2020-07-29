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В Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов

Источник в силовых структурах уточнил, что все задержанные - граждане Таджикистана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге задержали граждан Таджикистана в рамках расследования уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в силовых структурах.

"Задержаны граждане Таджикистана в рамках расследования уголовного дела о содействии террористической деятельности. Один подозревается в содействии террористической деятельности путем финансирования", - сказал собеседник агентства, не уточнив количество задержанных.

Официальным комментарием представителей силовых структур ТАСС пока не располагает.

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