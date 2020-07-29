В Удмуртии бизнесмен получил условный срок за поставку некачественного бензина полицейским

ИЖЕВСК, 29 июля. /ТАСС/. Суд назначил три года лишения свободы условно предпринимателю из Ижевска, который через сеть своих заправочных станций поставлял республиканскому МВД некачественный бензин, причинив этим ущерб министерству в размере 2,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте республиканского управления СК РФ.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 54-летнего жителя Ижевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сказано в сообщении.

Установлено, что мужчина занимался продажей нефтепродуктов через сеть своих заправочных станций, расположенных в Ижевске, Кизнерском, Кезском, Якшур-Бодьинском и Воткинском районах республики. На основании договора, заключенного с Министерством внутренних дел по Удмуртской Республике, он принимал на хранение принадлежащий ведомству бензин, а в дальнейшем продавал его на своих АЗС для заправки служебных автомобилей МВД.

"С сентября 2018 года по февраль 2019-го обвиняемый разбавлял полученный от полиции бензин различными нефтепродуктами, тем самым искусственно увеличивал его количество, после чего заправлял некачественным топливом служебные автомобили. В результате этого ведомству был причинен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей", - сообщили в СК.

Обвиняемый, первоначально не признававший вину в совершенном преступлении, после предъявления собранных следствием доказательств признал вину и в полном объеме возместил причиненный ущерб.

Как сообщал ТАСС, мужчину задержали в феврале 2019 года. В рамках расследования уголовного дела на АЗС провели обыски, изъяли финансовую документацию и образцы некачественного топлива. Объем уголовного дела составил 40 томов.