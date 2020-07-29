Грузия выдала России жителя Адыгеи, обвиняемого в убийстве супруги

МАЙКОП, 29 июля. /ТАСС/. Компетентные органы Грузии по требованию Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Россию жителя Адыгеи Арарата Жамкочяна, обвиняемого в жестоком убийстве жены. Об этом сообщила в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"В июле 2020 года в связи с установлением его местонахождения на территории Грузии Генеральная прокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который был удовлетворен", - уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что Жамкочяна доставили в Россию в сопровождении спецконвоя.

По данным СУ СК РФ по Адыгее, в марте между проживавшими в поселке Майском Кошехабльского района супругами произошел конфликт. По версии следствия, во время ссоры Жамкочян нанес жене несколько ударов металлической трубой в область головы, а потом изранил ножом. Женщина погибла, злоумышленник скрылся и был объявлен в международный розыск.