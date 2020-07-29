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СМИ: в Минске задержали белорусского политтехнолога Виталия Шклярова

Он консультировал белорусских оппозиционных активистов
Виталий Шкляров Катерина Преснецова/CC BY-SA/Wikimedia Commons
Описание
Виталий Шкляров
© Катерина Преснецова/CC BY-SA/Wikimedia Commons

МИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова, который консультировал белорусских оппозиционных активистов. Об этом сообщил в среду белорусский телеканал ОНТ.

По его данным, в прошлом Шкляров участвовал в предвыборной кампании бывшего президента США Барака Обамы, а позднее работал в штабе Ксении Собчак, которая баллотировалась на пост президента РФ в 2018 году. Как сообщил телеканал со ссылкой на данные белорусских спецслужб, Шкляров консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных общим названием "Страна для жизни".

Слоган "Страна для жизни" связан с предвыборной кампанией кандидата в президенты Светланы Тихановской. Ее супруг Сергей Тихановский до своего задержания вел программу "Страна для жизни" на YouTube-канале.

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