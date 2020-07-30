В Забайкалье депутата заксобрания обвинили в уклонении от налогов на 65 млн рублей

ЧИТА, 30 июля. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае передали в суд уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания региона от фракции "Единая Россия" Алексея Кужикова. Политика обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 65 млн рублей и сокрытие доходов, сообщил журналистам пресс-секретарь следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

"По версии следствия, обвиняемый в 2017-2019 годах, осознавая, что его предприятия имеют недоимку по налогам в сумме более 65 млн рублей, использовал банковские счета третьих лиц для произведения расчетов с партнерами за приобретение товаров и оказание услуг. В дальнейшем Кужиков использовал приобретенные в результате сокрытия от налогообложения средства в сумме более 8 млн рублей для вовлечения их в легальный оборот и извлечения прибыли", - сказал Марков.

Кроме того, обвиняемый намеренно не исполнял решение суда о взыскании задолженности более 19 млн рублей. Как уточнили в следственном управлении, депутат является директором двух компаний - "Торговый дом "Тигнинский" и "Разрез Тигнинский".