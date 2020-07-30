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Автомобиль сбил женщину и четверых детей в Перми

Дети находятся в больнице

ПЕРМЬ, 30 июля. /ТАСС/. В Орджоникидзевском районе Перми автомобиль Ford Focus сбил женщину и ее четверых детей. Детей госпитализировали, сообщается на сайте МВД по Пермскому краю.

"По предварительной информации, 43-летняя мать и четверо ее малолетних детей, трое из которых были на велосипедах, а один в коляске, пересекали проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП все дети с травмами различной степени тяжести госпитализированы. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")", - сказано в сообщении.

Также женщину привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Как уточнили ТАСС в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, состояние трех детей врачи оценивают как стабильное, один находится в реанимации. Врачи проводят весь комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий.

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