На Сахалине против и.о. министра имущественных отношений возбудили дело о халатности

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении исполняющего обязанности министра имущественных и земельных отношений Сахалинской области в связи с выявленными нарушениями при расходовании 7 млн рублей из бюджета региона при эксплуатации многофункционального центра, сообщается в четверг на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

В 2018-2019 годах профильное министерство заключило госконтракты с компаниями для технического обслуживания нового комплекса зданий многофункционального водно-спортивнгого центра в Южно-Сахалинске.

"И. о. министра имущественных и земельных отношений области подписал акты оказанных услуг, не проверив объем их выполнения, то есть не организовал надлежащую их приемку. При этом в актах выполненных работ был завышен объем оказанных услуг. В результате указанных действий бюджету Сахалинской области причинен ущерб в сумме не менее 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура провела проверку и передала материалы дела в следственное управление.

"По результатам проведенной прокурорской проверки в отношении должностного лица министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность")", - уточняется в сообщении. Фигуранту дела может грозить штраф в размере до 120 тыс. рублей, обязательные работы либо арест на срок до трех месяцев.

"Аква сити" - водно-спортивный комплекс в Южно-Сахалинске общей площадью 46 тыс. кв. м, он включает в себя водноспортивную и физкультурно-оздоровительную зоны, имеет два спортивных бассейна. Его строительство началось в 2014 году, он введен в эксплуатацию частично в 2019 году.