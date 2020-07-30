Движение по проспекту Маршала Жукова в Москве парализовано из-за ДТП

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. ДТП с участием мотоцикла произошло на проспекте Маршала Жукова в Москве, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"На проспекте Маршала Жукова, в районе Живописного моста, произошло ДТП с участием мотоцикла. Движение в сторону области практически парализовано", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в аварии пострадал мотоциклист. Ему оказывается помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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