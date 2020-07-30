Москвич заявил в полицию о хищении у него картины за 2,8 млн рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства похищения у москвича картины стоимостью 2,8 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Накануне в полицию поступило заявление от 54-летнего мужчины. "Он сообщил, что в декабре 2018 года на аукционе приобрел картину, в настоящее время ее стоимость оценивают в 2 820 000 рублей. Данную картину заявитель передал на ответственное хранение женщине. До ноября прошлого года она на связь выходила, а после перестала", - сказали в пресс-службе.

При этом, как отметили в полиции, дочь женщины объяснила ситуацию тем, что они на время уехали и скоро вернут деньги или картину. "По данному факту проводится проверка", - сказали в главке.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что речь идет о картине художника Федота Сычкова (1870-1958).