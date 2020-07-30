Бывшего главу Госбанка развития Китая судят за взятки на сумму свыше $12 млн

ШАНХАЙ, 30 июля. /ТАСС/. Бывший председатель совета директоров Государственного банка развития Китая (ГБРК) Ху Хуайбан предстал перед судом по обвинению в получении взяток на сумму свыше 85,5 млн юаней (около $12,2 млн). Слушание его дела состоялось в четверг в Народном суде средней ступени города Чэндэ (центральная провинция Хэбэй), сообщает Центральное телевидение Китая.

Согласно материалам дела, бывший чиновник, занимавший в период с 2009 по 2019 год руководящие посты, в частности, в Транспортном банке и Государственном банке развития Китая, использовал свое служебное положение для извлечения личной выгоды при содействии других государственных служащих. Он также получал взятки от третьих лиц деньгами и имуществом в особо крупных размерах, говорится в заявлении суда. Сумма взяток была впервые оглашена на данном судебном заседании.

Приговор по этому делу будет вынесен позже. Ху Хуайбан признал свою вину в зале суда.

Ху Хуайбан возглавлял правление ГБРК в 2013-2018 годах, а в дальнейшем занял пост руководителя инспекционной комиссии Банковской ассоциации Китая. С 1974 по 2000 год он занимал должности в различных научно- исследовательских организациях КНР, а в дальнейшем - руководящие посты в китайской банковской сфере.