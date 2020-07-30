В Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали Москве двоих мужчин, которые подозреваются в организации и осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом порядка 78 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги по обналичиванию денег физическим и юридическим лицам, получая при этом по 13,5% от каждой транзакции. Свою деятельность подозреваемые осуществляли на территории нескольких регионов. Для этого они использовали счета нелегальных фирм, которые находились у них под контролем. "По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций составил около 78 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). "В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых в возрасте 49 и 53 лет, являющиеся организаторами группы. В настоящее время им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - добавили в полиции.

Полицейские провели девять обысков на территории Москвы, Московской и Тульской областей, в ходе которых изъяты печати, финансово-хозяйственные документы фиктивных организаций, магнитные носители информации, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.