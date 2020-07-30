По нарушениям в сфере нацпроектов в 2020 году возбудили 237 уголовных дел

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Более 230 уголовных дел возбуждено в этом году по материалам прокуратуры по фактам нарушений при реализации нацпроектов. Как сообщили ТАСС в Генпрокуратуре России, об этом говорилось на прошедшей под председательством генпрокурора РФ Игоря Краснова коллегии надзорного ведомства по итогам работы в первом полугодии этого года.

"Первоочередное внимание уделялось реализации нацпроектов, расходованию и доведению до получателей бюджетных средств. В этой сфере выявлено более 22,6 тыс. нарушений, внесено свыше 12 тыс. актов реагирования. По инициативе прокуроров возбуждено 237 уголовных дел", - сообщили в Генпрокуратуре.

Таким образом, число уголовных дел в сфере нацпроектов с начала года удвоилось. Выступая 17 июня с ежегодным докладом в Совете Федерации, Краснов сообщил о более 130 уголовных делах, возбужденных с начала 2020 года по материалам проверок прокуратуры. За 2019 год, по его словам, по инициативе прокуратуры было возбуждено 31 уголовное дело. В ходе доклада в Совете Федерации генпрокурор заявил, что недостатки выявлялись на всех этапах освоения выделенных лимитов: вскрыты случаи недоведения бюджетных средств до получателей, факты неправомерного расходования, хищения и иные уголовно наказуемые деяния должностных лиц.