СК отказался от ареста пенсионных счетов матери Навального

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следственный комитет России не стал повторно выходить с просьбой в Басманный суд Москвы об аресте счетов матери блогера Алексея Навального и отца директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова. Об этом стало известно в суде, который в четверг решает вопрос о продлении сроков ареста на другие счета.

"Следствие отказалось от своих требований в части ареста пенсионных счетов матери Алексея и отца Ивана", - сказала в ходе заседания адвокат Вероника Полякова. Следователь подтвердил отказ от этих требований.

22 июня Мосгорсуд в связи с рядом нарушений УПК отменил постановление об аресте данных счетов, Басманный суд вновь рассмотрит эти материалы 31 июля. Среди них были материалы по аресту счетов близких родственников Навального и Жданова.

9 октября 2019 года ФБК был внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов. По данным Минюста, фонд занимается политической деятельностью и получает иностранное финансирование. В конце июля Навальный объявил о том, что фонд сменит юридическое лицо и продолжит работу. По словам блогера, ликвидация фонда связана с невозможностью выплатить взысканные с ФБК по суду 29 млн рублей.

Кроме того, СК расследует уголовное дело о легализации денежных средств, которые были направлены на финансирование ФБК, возбужденное по ч. 4 ст. 174 УК РФ. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, легализовали крупную сумму денег в рублях и валюте, полученную заведомо преступным путем, эти деньги были направлены на финансирование ФБК. В рамках расследования этого дела суды наложили арест на счета некоммерческих организаций ФБК и "Защита прав граждан", а также более чем на 130 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.

Всего было арестовано более 75,5 млн. По оценкам адвокатов, сумма на арестованных счетах может быть в десятки раз больше.