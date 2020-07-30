СК возбудил уголовное дело в связи с тем, что гражданка РФ в Израиле проголосовала трижды

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трех бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В конце июня Юлия Ильинская, имеющая двойное гражданство РФ и Израиля, трижды получила на территории Израиля бюллетени для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, - сообщила Иванова. - Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 142.2 УК РФ ("Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования")".

Ильинская получила один бюллетень на избирательном участке при посольстве РФ в Тель-Авиве, второй - в Генконсульстве РФ в Хайфе, а третий - дистанционным способом. Следователи устанавливают местонахождение женщины.

Ранее Ильинская написала в Facebook, что смогла проголосовать трижды, а также что бюллетень был выдан ее несовершеннолетней дочери.