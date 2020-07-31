Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы управления ФТС Кизлыка на 121 млн рублей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ предъявила иск к бывшему начальнику управления таможенных расследований и дознания ФТС РФ Александру Кизлыку об обращении в доход государства имущества на более 121 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Заместителем генерального прокурора РФ сегодня к Кизлыкам (экс-чиновнику и его супруге - прим. ТАСС) предъявлен гражданский иск об обращении в доход государства имущества, в отношении которого отсутствуют доказательства его приобретения в установленном законом порядке, на общую сумму более 121 млн рублей. Исковое заявление направлено для рассмотрения в Мещанский районный суд города Москвы", - сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, Генпрокуратура требует изъять деньги в рублях и валюте на 89 млн рублей, два слитка золота и один слиток серебра, ювелирные изделия, часы и ручки элитных марок общей стоимостью около 32 млн рублей, а также иконы, являющиеся культурной ценностью и имеющие особое историко-культурное значение.