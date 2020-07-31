Годовалый ребенок пострадал в ДТП с "Газелью" на Щелковском шоссе в Москве

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Легковой автомобиль и "Газель" столкнулись на Щелковском шоссе, в результате ДТП пострадал ребенок в возрасте одного года. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

"На Щелковском шоссе, [в районе дома] 100 "Газель" столкнулась с легковым автомобилем. Пострадал ребенок [в возрасте] 1 года. Перекрыто две полосы из трех по ул. 16-я Парковая", -говорится в публикации.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС уточнили, что ДТП на Щелковском шоссе с участием двух транспортных средств - "Газели" и легкового автомобиля, произошло около 12:00 часов. "В результате столкновения полуторагодовалый ребенок, который находился в легковушке, направлен на медицинское обследование", - сказал собеседник агентства.

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