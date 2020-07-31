В США после ЧП с боевой машиной восемь военных пропали без вести

ТАСС, 31 июля. Один морской пехотинец погиб, еще восемь пропали без вести в результате инцидента с боевой машиной-амфибией у побережья американского штата Калифорния в четверг. Об этом сообщается в пятницу на странице 1-го экспедиционного Корпуса морской пехоты США в Twitter.

Согласно заявлению, еще два человека пострадали. Подробности инцидента не раскрываются, однако указывается, что это несчастный случай.

Все участники происшествия относятся к 15-му экспедиционному отряду Корпуса морской пехоты. Идут поиски пропавших.