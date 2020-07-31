Полиция назвала причину взрыва на газовой АЗС на Кубани

КРАСНОДАР, 31 июля. /ТАСС/. "Газель" с неотсоединенным топливно-заливным шлангом стала причиной взрыва автоцистерны с последующим горением на газовой АЗС в станице Васюринской Динского района Краснодарского края, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Кубани.

"Водитель автомобиля "Газель", не убедившись в том, что топливно-заливной шланг не соединен, начал движение, вследствие чего произошел хлопок. По предварительным данным, пострадали три человека и два автомобиля", - сказали в пресс-службе.

На место происшествия выехал следователь совместно со следователем-криминалистом, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Проверку начала также прокуратура Кубани.

В результате взрыва автоцистерны произошло возгорание газовой АЗС и двух автомобилей на общей площади 300 кв. м. Пожарные ликвидировали пожар.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, газовая АЗС принадлежит индивидуальному предпринимателю. Собеседник агентства добавил, что на трассе возле места происшествия на данный момент организовано реверсивное движение.

Угрозы жизни и здоровью троих пострадавших нет. Глава Динского района Евгений Пергун сообщил ТАСС, что среди пострадавших двое мужчин и одна женщина. У одного из мужчин, предварительно, 50% ожогов тела, остальные получили травмы средней степени тяжести.