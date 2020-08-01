Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около 13:40 на 98-м километре МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате столкновения погибли три человека", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что легковушка врезалась в уборочную технику. Движение автотранспорта в районе ДТП затруднено. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства аварии устанавливаются.