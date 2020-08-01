Мужчина на скутере сбил трех полицейских на юге Франции

ПАРИЖ, 1 августа. /ТАСС/. Трое сотрудников полиции в Монпелье на юге Франции получили травмы после того, как их сбил скутерист, серьезно превысивший скорость. Об этом сообщает в субботу портал "Актю".

По его данным, водитель двухколесного транспорта, двигавшийся со скоростью более 100 км/ч по улице, где скорость ограничена 50 км/ч, сделал вид, что замедляется, когда стоявшие на обочине сотрудники полиции приказали ему остановиться. В последний момент он резко ускорился и направил скутер в стражей порядка. В результате двое из них были госпитализированы: один - с переломом руки, другой - с травмами ног и спины. Третий также повредил руку, однако смог задержать сбившего их молодого человека.

Сбивший полицейских скутерист заявил, что это произошло случайно. Однако стражи порядка заявляют об обратном. После задержания также выяснилось, что у 25-летнего француза нет ни водительских прав, ни страховки на транспортное средство, которым он управлял. После того как врачи оказали ему первую помощь, он был помещен под стражу. Расследованием происшествия занимается полиция департамента Эро.